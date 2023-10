Exclusivo: La “Milechi” y su primer cumpleaños como mujer trans

La Milechi Fer o simplemente La "Milechi", cumplió otro de sus sueños, celebrar por todo lo alto su onomástico. Su nombre real es Luis Fernando Purihuamán Turkoowski, y según reveló la misma actriz cómica, fue bautizado con el apelativo que todos conocemos a los 17 años por una compañera con la que jugaba vóley.

Y ahora la conocida actriz cómica celebra su primer cumpleaños como mujer trans y tiró la casa por la ventana, y Al Sexto Día estuvo allí en exclusiva para traerle todos lo pormenores del tan esperado evento.

Antes de la fiesta dio algunos avances de su tan esperada fiesta, no reveló quienes serían sus invitados, pero si nos dijo a quien no invito, a su ex amiga la Dayanita.

En esta crónica de Al Sexto Día sea testigo del cumpleaños de La “Milechi”, llenó de glamour, baile, pero sobre todo rodeada de su seres queridos y amigos.