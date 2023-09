Fiorella Rétiz desempolva su propio ampay: “Me arruinó la vida, lamento haberlo conocido”

Ha pasado más de un año desde que un programa de farándula difundió el ampay del conductor de TV, Aldo Miyashiro y la modelo y periodista Fiorella Rétiz, quienes fueron captados besándose en el departamento del conductor deportivo Óscar del Portal.

Dicen que el tiempo lo cura todo, pero en algunos casos no es así, Esta semana el ampay que destruyo la familia de Erika Villalobos y Aldo Miyashiro vuelve a estar en boca de todos. luego que Fiorella Retiz estuviera como invitada en el programa de Magaly Medina, donde se refirió al ampay que protagonizó con el popular “Chino” y revelará cómo es que fue engañada por él.

La exreportera hizo impactantes revelaciones como que Miyashiro quiso quitarse la vida luego de que el ‘ampay’ en el que salieron juntos se hiciera público.

La también modelo, además, denunció públicamente y entre lágrimas confesó por qué se quedó callada tras el ampay con Miyashiro, ya que habría recibido amenazas para que no hable más del tema.

“Me sentí como una pelota cuando estalla lo del ampay. Me doy cuenta que estaba completamente equivocada, muchos me decían que tenga cuidado, que era un mal hombre, una mala persona (...) Aldo me arruinó la vida, lamento mucho haberlo conocido”, manifestó entre llantos.

En Al Sexto Día, junto a la terapeuta holística, Alessandra Baressi, analizaremos el caso y las revelaciones de Fiorella Rétiz quien a tildado de mentiroso, ludópata y muy peligroso a Miyashiro.