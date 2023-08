El cambio extremo del “Tío Risas de La Victoria”: ¡No lo vas a poder creer!

Lleva una larga cabellera que no se corta hace más de cinco años, y un equipo de Al Sexto Día, llegó para conocer su historia,

Reír en estos tiempos de incertidumbre, cambios en el clima del mundo y crisis políticas, así como económicas, es más que una bendición. Pero para una sonrisa siempre hay un espacio y tiempo. Ya sea que se ría a carcajadas de una programa o película en la TV o simplemente de algún video gracioso subido a las redes, reírse le hace bien a todos, sin excepción.

Y es que la risa es una excelente forma de aliviar el estrés, y esto no es una broma, un buen sentido del humor no puede curar todos los males, pero existen datos que respaldan los efectos positivos de la risa.

La ciencia a comprobado que la risa mejora la toma de aire con alto contenido de oxígeno, estimula el corazón, los pulmones y los músculos, y aumenta las endorfinas que se liberan en el cerebro.

Y si hablamos de risas, estas también pueden ser el mejor escape de la realidad como le suceda a un personaje llamado “El Tío Risas” que es mendigo que vive de la caridad de los demás en las calles de La Victoria.

Lleva una larga cabellera que no se corta hace más de cinco años, y un equipo de Al Sexto Dia, llegó para conocer su historia, darle una mano y porque no ayudarlo a tener un cambio de look.

¿Aceptará el Tío Risas cambiar su apariencia? Sea testigo de la transformación, ¡No lo vas a poder creer!