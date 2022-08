Cerquillo, el último raje de la moda

El flequillo o cerquillo, es un corte de cabellos que no muchas optan debido a que sólo a algunas les favorece. Un estilo que lleva bastante tiempo formando parte esencial de la historia del peinado femenino que se constituyó en una verdadera tendencia en los años 20.

En ese tiempo apareció utilizándose de modo bien corto y recto, luego en los 30, había que curvarlo hacia dentro y en los 50, cuando el cabello desflecado se convirtió en un boom, el flequillo comenzó a desordenarse un poco más.

Esta semana nuestra conductora Mónica Cabrejos, dio que hablar por su cambio de look, pero no fue la única, igual pasó con Gisela Valcárcel y Andrea Llosa, que sorprendieron con sus nuevos cerquillos, ¿Les queda o no?, el público opina.