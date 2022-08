Pantera del Sport Boys suplica perdón por video porno

La semana pasada “Al Sexto Día” presentó una crónica sobre el nuevo cine para adultos producido en nuestro país, donde se presentaron a las nuevas estrellas XXX, entre las que destaca la mascota del equipo Sport Boys del Callao.

La 'Pantera del Callao' hizo su reciente debut en películas porno, un nuevo trabajo totalmente alejado del mundo deportivo que ha sorprendido a la hinchada del club rosado.

La representativa mascota del equipo 'rosado' generó polémica con este hecho y luego de algunos días 'cayó' por esta 'travesura' que hizo con unas actrices del cine para adultos entre peruanas y extranjeras.

Ahora como la nueva estrella de la productora peruana Inka Productions no es bien visto por esta nueva faceta por algunos hinchas del Sport Boys, por lo que la 'Pantera del Callao' se pronunció y decidió "dar un paso al costado" y pedir disculpas al club de sus amores.

"Pido disculpas si he dañado a alguien. Ya no me verán en el estadio con el traje de la Pantera, iré como un hincha más para evitar que sigan hablando. Se que cometí un error con ese video, disculpas a toda la gente 'rosada', muchas gracias por su apoyo", fueron las palabras que usó la Pantera en un video difundido en sus redes sociales.