Faldas para caballeros: ¿Cómo reaccionaría al ver a un hombre vistiendo esa prenda?

Para algunos expertos en moda, la falda en los hombres debe representar una gran liberación de expresarse en cómo ellos deseen lucirla hoy en día, si y es que ya son tendencia en el vestir para caballeros.

Solo basta recordar a muchos cantantes o artistas de Hollywood, que han hecho de la falda de hombre una tendencia, como lo fue el actor Oscar Isaac quien la lució en la premier de serie de Disney, ‘Moon Knight’ en Londres y revolucionó Internet con su prenda.

Hay que recordar que en la antigüedad los caballeros no usaban pantalones ya que estos aun no eran una tendencia no muy prácticos, lo que nos hace pensar si ¿la ropa tiene género?

Un nuevo experimento de “Al Sexto Día” revelará: ¿cómo reaccionaría al ver a un hombre vistiendo falda en las calles?. Uno de los cantantes más populares del reggaeton decidió abrir esta encuesta en sus redes luciendo faldas y nosotros invitamos a “La Mackyna”, el entrenador de las estrellas, a realizar este experimento y sea testigo de como lo trataron en las calles por lucirse con falda.