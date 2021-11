EXCLUSIVO | De Terror: El fantasma del puente Benavides ataca de nuevo

¿Mito o verdad? Según cuentan los conductores y peatones de esta parte de la zona, debajo del puente Benavides habita un ente paranormal que estarían ocasionado accidentes de tránsito con desenlaces fatales.

“Perdí la visualización por que me empaño el virio y apareció una luz blanca con destello, no había una persona no había nada, me estrelle contra la nada. En la imagen se observa que tiene boca, tiene ojos, es una figura que esta como mirándome”, comentó una de las víctimas del suceso paranormal.

Esta no sería la primera vez que se registra este tipo de hechos paranormales, muchos conductores en diferentes radios nacionales han contado sus experiencias con este ente que los tienen atemorizados.

Cuentan que un ente paranormal habita debajo del puente, que su aparición se da a las dos de la madrugada y que tiene muy pero muy asustados a peatones y conductores que tienen pasar por esta zona.