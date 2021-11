Tras el engaño de su paternidad: Robotín le da una nueva oportunidad al amor

El amor siempre lo cura todo, dice el refrán y así lo comprobó Alán Castillo, más conocido como ‘Robotín’, que acaba de formalizar su relación sentimental con ‘Robotina’, una bella venezolana de 23 años.

El artista callejero en exclusiva para Al Sexto Día reveló detalles de su nueva vida tras enterarse a nivel nacional que su expareja le engañaba sobre la paternidad de sus hijos. Hoy comparte su corazón con Karelys Molina Aguilera que llegó a nuestro país hace cinco años, hija de padre chimbotano, dice sentirse más peruana que el cebiche.

En esta crónica de ASD conozca la historia de Robotín y Robotina, una segunda oportunidad con la que cumplen seis meses de cariño y respeto, pero sobretodo de amor sincero.

ADN reveló que no era el padre

Como se recuerda, en el mes de febrero de este año, el carismático ‘Robotín’, se presentó en un programa de TV, pues tenía la sospecha que sus hijos no eran suyos, ya que las fechas no coinciden con el nacimiento de los pequeños debido a que no mantenía intimidad con la madre de los menores.

Durante el espacio televisivo, al momento de dar a conocer las pruebas de ADN a las que Alán Castillo se había sometido, confirmó su paternidad de su primera hija. Sin embargo, la segunda prueba, descubrió que la otra niña no era su hija.

La puñalada final llegó a su cibernético corazón cuando la prueba de ADN confirmó que la menor de sus hijas, tampoco era suya.