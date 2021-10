EXCLUSIVO | Mamá de Advíncula sobre Sheyla Rojas: “No vale para mi hijo”

La mamá de Luis Advíncula, Noemi Castrillón, habló en exclusiva para ‘Al Sexto Día’ y se animó a hablar por primera vez sobre el ‘affaire’ entre su hijo y la mediática ex conductora de televisión, Sheyla Rojas.

La señora Noemi sobre el breve romance entre “Luchito” y la exchica reality, no dudó en arremeter contra Rojas, asegurando que ella no estaba destinada a estar el jugador de la Selección Peruana, “No, no valía para mi hijo”.

En esta crónica también sea testigo de cómo las mamitas de nuestros seleccionados acudieron ante el Señor de los Milagros para depositar toda su fe para que la Bicolor llegue alcanzar un cupo para el mundial de Qatar 2022.