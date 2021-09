Único y Extremo: Un día con el “Rehabilitador” de perros agresivos

Muchos perros no nacen siendo agresivos y aunque existen algunas razas de canes que tienen por naturaleza mayor instinto protector sin embargo, es muy raro que un perro muerda sin motivo alguno.

Un can de raza pitbull, un rottweiler o un dóberman no tienen por qué ser más peligrosos que un Golden, un bóxer o un labrador. Para los expertos el comportamiento agresivo en los perros no se encuentra tanto en sus genes sino en defectos en la socialización, miedos y fobias, mala gestión de la frustración, ansiedad y excitación excesiva.

Muchas de estas mascotas tiene que pasar por terapia y están en las manos del llamado “Domador de perros salvajes” quien en los últimos días se ha vuelto muy solicitado por dueños de perros de raza Pitbull y ASD pudo captar algunos casos de estos canes agresivos que son educados y rehabilitados.