Yo quise ser cantante: famosos que hoy brillan en la televisión, pero no cantando

Tener o no tener talento para cantar es lo primero que suele venir a la cabeza cuando se piensa en las aptitudes de una persona en el mundo de la música. Si alguien canta bien probablemente tenga talento para ello. Pero no quiere decir ni que siempre ha cantado así de bien, ni que alguien que no cante tan bien no tenga talento.

Lo único que quiere decir es que sabe cómo controlar su voz, por la razón que sea y parece que esa persona haya nacido con ese don, pero lo cierto es que no todos nacen con ese talento.

Apropósito de este tema, el archivo de Panamericana Televisión nos sigue sorprendiendo y este reportaje de Stephany Bravo nos muestra a todos esos famosos que quisieron probar suerte en la televisión soltando unos cuantos gallos pero descubrieron que ese no era su talento.