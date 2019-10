Maido: conozca por dentro el mejor restaurante de Latinoamérica

La lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2019 se reveló esta semana hoy en la séptima ceremonia anual de entrega de premios de los Latin America’s 50 Best Restaurants. El restaurante Maido, en Lima, ocupa el primer lugar por tercer año consecutivo, conservando su estatus como The Best Restaurant in Latin America.

Maido, o 'bienvenido' en japonés, es el restaurante insignia del chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura, que sirve creativos menús de degustación de bocados peruanos-japoneses como hotdog de pescado y arroz de erizo de mar, junto con opciones a la carta y un clásico mostrador de sushi.

Nacido en Lima, Tsumura fue alentado por su padre a convertir su pasión en profesión. Fue así como terminó estudiando artes culinarias en los Estados Unidos, para luego viajar a conocer su herencia cultural y culinaria en tierras japonesas. En ese proceso, fue clave la humildad: pasó meses lavando platos antes de aprender a manejar los cuchillos y a hacer arroz y sushi.

Nuestra reportera Mónica Queirolo compartirá con ustedes una visita exclusiva por la privacidad del restaurante número 1 de todo Latinoamérica con sello y marca Perú que ya se encuentra en los ojos del mundo y que para su creador, todos los premios recibidos son el resultado de años de trabajo y unión de todos los que están inmersos en la gastronomía peruana.