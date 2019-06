Este fue el verdadero reto Perú frente a Brasil al estilo ASD

El esperado encuentro Perú vs Brasil fue uno de esos duelos intensos que tuvieron los dirigidos por Ricardo Gareca. Y es que en el partido ante los brasileños fue un duro golpe, la bicolor cayó por 5-0 y ahora dependemos del los números, otra vez, para ver si pasamos a los cuartos de final por la Copa América.

Desde cada rincón de la patria se vibró con el encuentro y fue en el Parque Kennedy ubicado en el mismo Óvalo de Miraflores donde cientos de hinchas se reunieron al frente de una pantalla gigante para vibrar con la Blanquirroja.

Tras la derrota ahora Perú tendrá que esperar que se cierren los grupos B y C para descubrir si es que alcanzó uno de los dos cupos que otorga la Copa América para los mejores terceros. Para que esto ocurra Japón no debe ganarle a Ecuador y el resultado del Argentina vs. Catar debe quedar empate y si se cumplen ambos resultados, la 'Blanquirroja' se quedará con el cupo del mejor tercero.

Si solo se da uno de estos dos, el elenco de Ricardo Gareca tendrá que fijarse en la diferencia de goles para descubrir a su próximo rival.

Pero mientras la angustia nos sigue matando, mientras esperamos los resultados Al Sexto Día te trae como se vivió el otro encuentro con el verdadero reto Perú frente a Brasil a nuestro estilo.