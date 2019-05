Sea testigo del mejor reto de “Los Glotones más bravos”

En esta crónica de “Al Sexto Día”, vamos a demostrarle al mundo de que están hechos los peruanos y el porque, nos dicen algunos que somos resistentes a cualquier bocado que llevemos al estómago. Pero no se alarme este no es un ejemplo de trastorno de apetito desenfrenado donde las personas ingieren, de manera regular, cantidades de comida inusualmente grandes, donde el apetito desenfrenado donde la persona tenga una sensación de pérdida de control y no es capaz de parar de comer, no este es solo reto más, donde es quién come más y en menor tiempo.

Esta semana realizó el reto de los “Glotones más Bravos”, y solo imagínese tener que pasar una arenosa pero proteica cantidad de huevos duros en el menor tiempo posible o comerse una hamburguesa tamaño XL en pocos minutos.

Sea testigo de este reto que lo dejara más que satisfecho o con las ganas de seguir comiendo “alguito”.