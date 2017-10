Todo por mi selección: conoce el reto del ají

"El que no come ají no es peruano". Hasta donde estamos dispuestos a llegar por ver a nuestra selección peruana en un mundial, luego de 32 años.

Con nuestro gringo Karl salimos a las calles, y en uno de nuestros acostumbrados retos, le preguntamos a la gente si era capaz de comerse un ají entero con tal de ver ganadora a nuestra Bicolor el próximo martes cuando enfrente a la selección de Colombia.

No te puedes perder las picantes apuestas que realizó este gringo, que se siente cada día más peruano. Todos esperamos que los ajíes que se comieron los peruanos sirva como penitencia para ver a nuestro querido Perú nuevamente en una Copa del Mundo.