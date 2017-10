Perú vs. Argentina: el partido que también se juega en la gastronomía

No hay duda que el próximo Perú vs. Argentina se juega y comenta en todas las canchas. No es solo el choque en donde los pupilos de Ricardo Gareca buscarán la hazaña de poder clasificar al Mundial de Rusia 2018, nada menos que en la mítica Bombonera.

Pero, vayamos al punto central que nos lleva a realizar la siguiente nota. En la previa al duelo entre peruanos y argentinos quisimos conocer cuál era mejor en la gastronomía. Por un lado, encontramos que en territorio nacional podemos hacerle frente fácilmente a los gauchos, con un buen pescado frito, unos ricos chorizos y por supuesto la infaltable cecina.

Aunque, si de cocina se trata, lo argentino también tienen lo suyo. No por nada se les conoce como los 'parrilleros', pues poseen un plato a base de bife, que acompañado por un buen vino, sobre todo de la ciudad de Mendoza, puede resultar irresistible.

No te pierdas el reportaje de Luigi Monteghirfo, en donde nos da el resultado de que cocina fue finalmente la ganadora en esta batalla de sabores.