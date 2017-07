En carne propia: viviendo como una persona sorda

Todos los días vivimos rodeados de sonidos: la alarma del despertador, los insoportables bocinazos, las conversaciones, los ladridos del perro, el timbre del celular, la música, etc. Pero muchos de estos sonidos, sin embargo, pasan inadvertidos para un sector importante de la población, las personas sordas.

Los sordos, por ejemplo, no se mueven en silla de ruedas ni andan con un bastón, como las personas invidentes, pues la sordera es una condición casi invisible, que no se ve a simple vista, esto lamentablemente hace que estas personas estas expuestas a peligros y a la indiferencia de muchas personas que no les prestan ayuda cuando la solicitan, como queda reflejado en el presente informe.

Como esta privación es esencialmente la pérdida de la capacidad auditiva, las personas con esta condición pueden hacer una vida casi normal. Sólo necesitan algunas herramientas básicas -como intérpretes y video teléfonos-, que les permitan superar las barreras de comunicación, algo que en nuestro país no se da pues el apoyo del Estado y la sociedad es mínimo, lo que reduce considerablemente su calidad de vida.