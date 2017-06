Ruta selvática: consiga juanes ricos y sabrosos en la capital

Sin duda, una de las fechas más esperadas por la población de la amazonía peruana es el Día de San Juan, el cual pasó de ser una festividad religiosa a una llena de alegría, color y sabor. Sobre todo con un platillo delicioso llamado juane. El mismo que también ha llegado a Lima para satisfacer los paladares capitalinos en cualquier estación del año.

Por tal motivo, un equipo de ‘Al Sexto Día’ se fue a descubrir algunos puntos de la ciudad donde sirven esta popular comida de la selva. En caso de no querer ir muy lejos, tiene el distrito de La Victoria porque allí podrá encontrar diversos puestos de comida que le ofrecerán este contundente plato que lo puede acompañar solo, con su ají de cocona o con su plátano sancochado.

Ahora en caso se anime a prepararlo deberá tener arroz blanco cocido, un aderezo a base de comino, azafrán, aceite y ajos, los cuales le darán color al juane. Asimismo, tendrá que colocar huevo batido para que no se deshaga al momento de cocinarlo. Finalmente, se lo coloca en una hoja de bijao con una presa de pollo, una aceita y una rodaja de huevo, para luego dejarlo cocer por aproximadamente una hora y posteriormente degustarlo. Ya sea en casa, en la selva o en un restaurante, no tiene excusas para no disfrutar este exquisito plato de nuestra gastronomía.