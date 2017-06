Sustitutos lácteos: productos nutritivos que brindan algo más que calcio

Hace pocos días conocidas marcas de leche se encuentran en el ojo de la tormenta debido a la controversia que surgió con respecto a los ingredientes que las componen. Ante ello, diversas personas han ido en búsqueda de este producto lácteo, pero en su estado puro, natural, sin químicos agregados, proveniente directamente de la vaca, sin embargo, pocos son los establecimientos que la proveen en Lima. Por tal motivo, un equipo de Al Sexto Día, salió a las calles para conocer los productos que la pueden reemplazar y facilitar el acceso a múltiples beneficios que pueden estar a la vuelta de la esquina.

En las primeras cuadras de la avenida Aviación, se encuentran varios puestos dedicados a la venta de hierbas, raíces, entre otros. Y para ahondar más en el tema, la naturista Jeannete Enmanuel, acompañó a los chicos del programa para aclarar las bondades de elementos naturales como la nutritiva maca, la cual es buena para los huesos, el cerebro y la fertilidad de ambos sexos.

Asimismo, las semillas de girasol son una excelente fuente de calcio y sobre todo aporta mucha energía para quien la consuma. El cushuro, un alga que crece en la serranía de nuestro país, también aporta propiedades similares. Si hablamos de más sustitutos de la leche, encontramos las almendras, quesos, espinacas, naranjas, etc. Ahora que sabe todo lo que brindan los mercados de la ciudad, no tiene excusas para no fortalecer su cuerpo con estos productos.