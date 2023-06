Rodrigo “El Gato” Cuba: ¿Quién es realmente y qué estaría escondiendo el futbolista?

Ya pasaron casi dos semanas que ocuparon nuevamente los titulares de las portadas de los medios de espectáculos, cuando confirmaron la ruptura entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo.

Nuevamente un “ampay” dejó al descubierto una presunta infidelidad de una de las partes, y esta vez en el pelotero no quedó bien ante su pareja, su hija y la opinión pública, por lo que Ale Venturo decidió anunciares sus redes sociales que iniciaría un proceso de conciliación por el bien de la hija que tienen en común.

Se sabe que la empresaria a enfatizado que el tema de su menor hija se mantendrá en estricto privado.

¿QUIÉN ES REALMENTE “EL GATO” CUBA?

Tras este nuevo ampay, su exesposa, la actriz y conductora de TV, Melissa Paredes ha manifestado a algunos medios que el tiempo le dio la razón respecto a quién era, realmente, su exesposo Rodrigo Cuba.

“Más que eso, yo siempre dije desde un inicio, acá no hay culpables, no hay santos ni santas. Yo siempre lo dije desde un inicio y nadie me escuchaba, nadie me quería creer”, declaró al programa ‘América HOY’.

En esta crónica de “Al Sexto Día” analizaremos lo que usted no conoce del futbolista y que hay detrás de sus intrigantes publicaciones en redes sociales, de la mano de la psicóloga Karina Flores.