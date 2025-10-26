Los rieles extremos de Puno

Juliaca, conocida como la ciudad de los vientos, es un destino que combina historia, leyendas y una rica gastronomía, ofreciendo experiencias únicas para los visitantes. Ubicada en la región Puno, esta ciudad destaca por su vibrante actividad comercial y por conservar tradiciones ancestrales que siguen vivas en mercados y ferias locales, donde los turistas pueden apreciar productos típicos y técnicas de cocina heredadas de generaciones.

Lugares místicos y mercados que sorprenden

Uno de los atractivos más curiosos de Juliaca es la calle de los curanderos, un espacio donde se mezclan prácticas tradicionales de sanación con un ambiente místico. Cerca de allí, los rieles del tren atraviesan un mercado lleno de puestos que se organizan al instante cuando el tren pasa, una escena que recuerda a mercados similares en Asia y que refleja la destreza y adaptabilidad de los comerciantes locales.

La gastronomía es otro de los grandes atractivos de la ciudad. Los visitantes pueden probar platos típicos como la sopa de alpaca o la sopa de llama, así como diversas preparaciones que combinan ingredientes tradicionales andinos con técnicas modernas. Estos sabores permiten al turista conocer la riqueza culinaria de la región y vivir una experiencia auténtica y memorable.

Juliaca también se distingue por sus espacios llenos de historia y creencias populares. En el Jirón La Baña, por ejemplo, se encuentra una piedra a la que los locales atribuyen propiedades milagrosas y fenómenos paranormales. Este tipo de sitios permite a los visitantes acercarse a la cosmovisión andina y a las tradiciones que aún perviven en la ciudad, consolidando a Juliaca como un destino completo para quienes buscan cultura, misterio y buena comida.