Ministro de Cultura apunta a ordenar acceso a Machu Picchu tras crisis turística

Machu Picchu, una de las principales maravillas del mundo y símbolo del turismo peruano, vuelve a estar en el centro del debate por los problemas de acceso, venta de entradas y deterioro de la imagen internacional del país. Las decisiones tomadas durante gestiones anteriores en los sectores de Comercio Exterior y Turismo, y Cultura, siguen generando cuestionamientos por el impacto que tuvieron en visitantes nacionales y extranjeros.

Al respecto, el nuevo ministro de Cultura, Alberto Beingolea, reconoció que el turismo peruano aún no recupera los niveles previos a la pandemia y advirtió que, incluso frente al año anterior, los indicadores continúan cayendo. “Seguimos bajando mientras otros países crecen, el Perú baja teniendo Machu Picchu”, señaló.

Beingolea aseguró que Machu Picchu será una de las prioridades de su gestión, junto con la protección del patrimonio cultural ante la llegada del fenómeno El Niño. Mencionó su preocupación por zonas arqueológicas como Chan Chan, Kuélap, Caral y el Bosque de Pómac, que podrían verse afectadas si no se realizan acciones urgentes de prevención.

“La otra prioridad es Machu Picchu, que ciertamente eso tenemos que recuperar”, afirmó el ministro, al referirse a la necesidad de devolver confianza a los turistas y ordenar el sistema de acceso a la ciudadela.

FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CINE PERUANO

El titular de Cultura también adelantó que buscará fortalecer TV Perú y Radio Nacional, al considerar que el país merece medios públicos de alto nivel. Además, descartó versiones sobre un eventual cierre del Lugar de la Memoria (LUM) y pidió evaluar su gestión con hechos, no con especulaciones.

Finalmente, sobre el cine peruano, Beingolea sostuvo que habrá apoyo, aunque precisó que revisará con calma los mecanismos de financiamiento. Según indicó, escuchará a especialistas antes de tomar decisiones, pero dejó claro que su gestión evaluará con cuidado el uso de recursos públicos en el sector cultural.