Los vouchers que complican al expresidente José María Balcázar

El expresidente José María Balcázar deberá afrontar un proceso judicial tras dejar Palacio de Gobierno. El programa Esta Noche de Milagros Leiva accedió en exclusiva a un expediente que reúne documentos oficiales, vouchers y registros bancarios que acreditarían depósitos por al menos S/ 900 mil a las cuentas personales del exmandatario cuando se desempeñaba como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque.

De acuerdo con el informe de auditoría, los depósitos se realizaron en diferentes fechas del 2020. Entre ellos figuran un abono de S/ 146 mil en enero por concepto de fondos mortuorios del Colegio de Abogados de Lambayeque, otro de S/ 71 mil en febrero, una transferencia de S/ 20 mil en junio por otros conceptos y un depósito adicional de S/ 68 mil en agosto. Todos estos movimientos estarían sustentados con vouchers y números de operación bancaria.

El vicedecano del Colegio de Abogados de Lambayeque, Yuri Díaz Jaime, impulsor de la auditoría, señaló que el destino final de estos recursos deben ser esclarecidos y sostuvo que José María Balcázar debe brindar explicaciones sobre el dinero recibido. Asimismo, informó que presentó una denuncia por el delito de difamación contra el exmandatario.

INVESTIGACIONES CONTINÚAN

Mientras las investigaciones continúan, la defensa legal de Balcázar ha solicitado la nulidad del proceso con el objetivo de dejar sin efecto las diligencias en su contra. En paralelo, el Colegio de Abogados de Lambayeque exige la devolución de los recursos observados y espera que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes tras evaluar la documentación incorporada al expediente.