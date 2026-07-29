Exministro Pedraza pide resultados al gobierno de Keiko Fujimori ante grave crisis de seguridad

El exministro del Interior Wilfredo Pedraza se pronunció tras la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta de la República y sostuvo que, más allá de las diferencias políticas, corresponde reconocer el resultado democrático y esperar que el nuevo gobierno logre estabilidad para el país.

Pedraza afirmó en entrevista con Milagros Leiva, que no imaginó ver a Fujimori ingresar a Palacio de Gobierno como mandataria, pero remarcó que ahora corresponde mirar hacia adelante. “Hoy es la presidenta electa, hay que reconocerla, desearle buena suerte”, señaló. El exministro expresó su expectativa de que el nuevo gobierno no sea sectario y cumpla con su promesa de apertura, respeto de derechos y reconciliación.

Sobre el retiro de parlamentarios de izquierda durante la juramentación presidencial, Pedraza consideró que, personalmente, hubiera preferido que se quedaran en el hemiciclo por tratarse de una ceremonia protocolar con invitados internacionales. Aun así, sostuvo que la oposición debe ejercer su rol en el Congreso cuando corresponda.

También se refirió a Roberto Sánchez, quien aún mantiene un discurso de desconocimiento frente al triunfo de Fujimori. Para Pedraza, esa postura no le favorece políticamente si busca conservar el respaldo obtenido durante la campaña. “No reconocer un triunfo o sentirse ganador a pesar de la realidad, creo que no le abona”, indicó.

En materia de seguridad ciudadana, Pedraza analizó el anuncio de Fujimori sobre el rol de las Fuerzas Armadas durante los estados de emergencia. El exministro sostuvo que, incluso en esos escenarios, debería ser la Policía Nacional la que conduzca las operaciones.

“EN SEGURIDAD NO HAY MILAGROS”

Pedraza reconoció que la crisis de inseguridad es grave y afirmó que nunca antes vio al país en una situación tan compleja. Sin embargo, recordó que en los últimos años se han declarado varios estados de emergencia con militares en las calles sin resultados concretos. Por ello, pidió evaluar con cuidado si la estrategia anunciada logrará marcar una diferencia real.

Respecto al gabinete, le dio el beneficio de la duda al ministro del Interior y también a Rafael Belaúnde Llosa en Defensa, aunque remarcó que el éxito de cualquier ministro dependerá de su capacidad para formar equipos técnicos sólidos. Además, llamó la atención sobre la presencia de solo dos mujeres en el gabinete y recordó que durante el gobierno de Ollanta Humala integró un equipo paritario.

Finalmente, Pedraza consideró positivo que el discurso presidencial haya sido sereno y sin grandes promesas, aunque advirtió que los anuncios de infraestructura deberán traducirse pronto en gestión. “En seguridad no hay milagros, no hay varita mágica”, subrayó, al señalar que algunos resultados podrían verse en el corto plazo, pero los cambios de fondo tomarán años.