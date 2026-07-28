Fernando Rospigliosi defiende triunfo de Miguel Torres como presidente del Senado

El senador Fernando Rospigliosi respondió a las críticas surgidas tras la elección de la Mesa Directiva del Senado y negó que se haya buscado ocultar el proceso. Según explicó, la votación secreta responde a una práctica histórica del Parlamento para proteger la libertad de decisión de cada legislador.

Durante la entrevista, Rospigliosi sostuvo que la elección de la Mesa Directiva es una de las pocas votaciones reservadas que existen en el Congreso. “Tiene que ser secreta para que no haya chantajes, extorsión, presiones sobre los congresistas”, afirmó. El parlamentario remarcó que los senadores no tienen mandato imperativo y deben votar de acuerdo con su conciencia.

Rospigliosi también explicó que el procedimiento de votación es largo porque primero se firman las cédulas, luego cada senador deposita su voto en el ánfora, posteriormente se cuentan las papeletas y finalmente se leen una por una. Según indicó, este mecanismo busca evitar presiones directas sobre los legisladores, a diferencia de una votación electrónica.

Respecto a la ausencia de la prensa en la sala donde se realizó la votación, Rospigliosi rechazó que se haya tratado de una orden suya. Aseguró que se trató de un asunto administrativo y negó haber impedido el ingreso de periodistas. “No, (hubo ninguna orden), mía no”, respondió al ser consultado sobre si dio alguna instrucción para restringir la cobertura.

El senador afirmó que durante la elección sí hubo presiones sobre parlamentarios de izquierda y señaló que algunos eran fotografiados cuando se levantaban a votar. Para Rospigliosi, ese tipo de acciones buscaban condicionar el voto de los senadores y someterlos a una línea política definida por sus dirigentes.

ROSPIGLIOSI CUESTIONA A NIETO Y DEFIENDE TRIUNFO DE MIGUEL TORRES

Rospigliosi también criticó el rol de Jorge Nieto en la articulación de la alianza opositora y sostuvo que varios parlamentarios de esas bancadas no necesariamente están de acuerdo con la posición asumida por sus líderes. Según dijo, existen congresistas razonables con los que se podrá conversar cuando el nuevo Parlamento empiece a trabajar.

Finalmente, el senador defendió el triunfo de Miguel Torres como presidente del Senado y rechazó que la elección se base en una traición, como han señalado sectores de izquierda. Además, explicó que será Torres, como presidente del Congreso y de la Cámara de Senadores, quien coloque la banda presidencial a Keiko Fujimori durante la ceremonia de cambio de mando.