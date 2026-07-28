Esposa de Roberto Sánchez habría sido una "alumna fantasma" en universidad

Un reportaje exclusivo de “Esta Noche” puso nuevamente en el centro de la controversia al excandidato presidencial Roberto Sánchez Palomino, tras revelar presuntas irregularidades vinculadas a su esposa, Claudia Pinazo Vallejos, y su reingreso a la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, ubicada en Huacho.

Según el informe, Pinazo Vallejos habría retomado sus estudios en la Escuela Profesional de Sociología luego de 13 años, a través de una resolución de amnistía fechada el 21 de agosto de 2024. El documento autorizó su matrícula para el ciclo académico 2024-2, pese a que su última matrícula registrada era del año 2011.

Uno de los principales cuestionamientos es cómo la esposa de Sánchez habría podido estudiar de manera presencial en Huacho mientras trabajaba en Lima como técnica administrativa del Ministerio de Salud. Según la información difundida, Pinazo Vallejos labora bajo contrato CAS desde 2017, con horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde y una remuneración neta de S/5,000.

La situación llama más la atención porque la universidad no tendría clases virtuales para alumnos de pregrado, lo que aumenta las dudas sobre cómo habría cumplido con sus cursos.

El caso también pone nuevamente bajo observación a la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, institución que arrastra múltiples denuncias y cuestionamientos por parte de la Contraloría, casos reportados por la Procuraduría y presuntas irregularidades vinculadas a corrupción, nepotismo, venta de títulos, tesis plagiadas y persecución contra docentes y trabajadores que se atrevieron a denunciar las presuntas irregularidades.

PRESUNTO TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El punto clave del caso, según la investigación, es la relación entre Roberto Sánchez y el rector de la universidad, César Díaz Valladares, quien visitó en varias oportunidades el Congreso. Una de esas visitas ocurrió el 8 de noviembre de 2024, fecha en la que se debatía en la Comisión de Educación la reorganización de la universidad por las denuncias acumuladas. Aunque Sánchez no integraba dicha comisión, intervino durante la sesión.

El caso abre interrogantes sobre un posible presunto tráfico de influencias si se comprobara que hubo gestiones para favorecer a la universidad o a una persona cercana al excandidato. A esto se suman otros cuestionamientos contra Sánchez, como los aportes vía Yape y la denuncia periodística sobre presuntos recortes de sueldo a trabajadores de su despacho, acusación que él rechazó públicamente. “Yo rechazo de plano”, declaró.