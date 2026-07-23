Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Sheput aclaran sobre polémica por banda presidencial

Los excongresistas Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Sheput se pronunciaron sobre la controversia en torno a la entrega de la banda presidencial por parte del presidente interino José María Balcázar. Durante una entrevista en el programa Esta Noche, ambos coincidieron en que el mandatario debe permanecer en funciones hasta el 28 de julio para garantizar una transición ordenada y evitar un vacío de poder.

García Belaúnde sostuvo que la legislación peruana no establece con precisión el procedimiento para la entrega de la banda presidencial, por lo que consideró que Balcázar debe culminar su mandato el mismo 28 de julio y no el 26, como se planteó inicialmente desde el Congreso. "El Perú no puede quedarse 48 horas sin presidente de la República", afirmó al referirse al proceso de cambio de mando.

Por su parte, Juan Sheput señaló que existe un vacío legal en este tipo de sucesiones presidenciales y consideró que el jefe de Estado en funciones debe encabezar todos los actos protocolares previos a la juramentación del nuevo presidente. Asimismo, opinó que sectores de izquierda buscan ejercer presión política para lograr la liberación de Pedro Castillo y convertirlo en el principal líder de la oposición.

KEIKO Y SUS DESAFÍOS

Finalmente, ambos exparlamentarios coincidieron en que la presidenta electa Keiko Fujimori recibirá un país con múltiples desafíos, entre ellos la inseguridad ciudadana, obras públicas paralizadas, casos de corrupción y la amenaza del Fenómeno El Niño. En ese contexto, señalaron que el próximo gobierno deberá afrontar una compleja situación política, económica y social desde el inicio de su gestión.