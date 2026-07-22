TC anula prisión preventiva de Vladimir Cerrón: Luz Pacheco marca distancia del fallo

La magistrada del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco se pronunció sobre el fallo dividido del pleno que declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por Vladimir Cerrón y anuló las resoluciones judiciales que ordenaban su prisión preventiva.

Durante la entrevista para “Esta Noche”, Pacheco aclaró que, a su criterio, la sentencia del TC no respalda que una persona pueda desobedecer una orden judicial o pasar a la clandestinidad bajo el argumento de defenderse de una presunta arbitrariedad. “No es verdad, no es exacto que el tribunal esté amparando este tipo de conductas”, afirmó.

La magistrada explicó que votó en contra porque consideró que sí existía una argumentación suficiente para sustentar la prisión preventiva contra Cerrón. Según indicó, las resoluciones judiciales habían detallado las razones por las que no era posible que el líder de Perú Libre afrontara el proceso en libertad. Para Pacheco, la actitud de Cerrón iba en contra de la administración de justicia.

Pacheco reconoció que en el país existe un abuso de la prisión preventiva y que ello contribuye al hacinamiento carcelario. Sin embargo, sostuvo que ese problema no justifica desconocer una resolución judicial. “Si queremos vivir en instituciones democráticas, tenemos que obedecer a la autoridad”, señaló.

La magistrada también rechazó la interpretación de que una persona pueda irse a la clandestinidad si considera arbitraria una orden de prisión preventiva. En esa línea, recordó casos de figuras políticas (Ollanta Humala y Keiko Fujimori) que enfrentaron procesos privados de libertad y sostuvo que los cuestionamientos deben realizarse mediante los mecanismos que ofrece la democracia.

LUZ PACHECO CUESTIONA PEDIDO DE CERRÓN A BALCÁZAR

En otro momento, Pacheco fue consultada sobre el pedido de Vladimir Cerrón al presidente José María Balcázar para liberar a Pedro Castillo y otorgar salvoconducto a Betssy Chávez. La magistrada sostuvo que una de las razones por las que consideraba que Cerrón no debía estar en libertad era su rol como secretario general del partido del mandatario.

Finalmente, Pacheco afirmó que Balcázar debe actuar como presidente de todos los peruanos y no en función de intereses partidarios. Además, remarcó que Pedro Castillo dio un golpe de Estado y advirtió que una eventual decisión para favorecerlo quedaría bajo responsabilidad política y moral del jefe de Estado. “Tiene que defender la democracia y lo que hizo el señor Castillo fue dar un golpe de Estado”, expresó.