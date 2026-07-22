Ronald Atencio y Alejandro Muñante se enfrentan por quién debe dirigir la Mesa Directiva del Congreso

La futura instalación del Congreso bicameral mantiene abiertas las negociaciones políticas. En medio de ese escenario, el excandidato presidencial Ronald Atencio y el senador electo por Renovación Popular Alejandro Muñante protagonizaron un intenso debate sobre quién debe presidir las mesas directivas y cuál debe ser el papel de Fuerza Popular y la oposición.

Atencio sostuvo que la izquierda debe tener un rol importante en la conducción del Parlamento para garantizar pesos y contrapesos frente al próximo gobierno de Keiko Fujimori. Según afirmó, Fuerza Popular y Renovación Popular buscarían controlar el Senado por su influencia en la aprobación de leyes y en la elección de autoridades de instituciones clave. “Necesitamos que se ceda para existir pesos y contrapesos en un sistema democrático”, señaló.

Muñante rechazó esa postura y sostuvo que Fuerza Popular, como agrupación ganadora de las elecciones, tiene derecho a presentar candidaturas para la Mesa Directiva. Además, cuestionó que se pretenda vetar a una fuerza política en nombre de la reconciliación nacional. “Nadie tiene por qué vetar a nadie”, afirmó. El senador electo también recordó que la Mesa Directiva no decide por sí sola la agenda legislativa, sino que esta se define a través de las bancadas, comisiones y Junta de Portavoces.

El debate subió de tono cuando Atencio acusó al fujimorismo y a Renovación Popular de buscar concentrar poder. También planteó que la votación para elegir a la Mesa Directiva no debería ser secreta, al considerar que eso podría abrir espacio a negociaciones bajo la mesa. “Lo que exige el país es pesos y contrapesos”, insistió.

Muñante respondió que la oposición es necesaria, pero rechazó que esta se convierta en una obstrucción permanente contra el próximo gobierno. En esa línea, afirmó que el país necesita gobernabilidad para enfrentar problemas urgentes como el fenómeno El Niño y la situación económica. También acusó a sectores de izquierda de intentar hacerle “la pesadilla” al gobierno de Keiko Fujimori en lugar de buscar consensos.

CRUCE POR BONOS DEL CONGRESO Y PETROPERÚ

En otro tramo del debate, ambos intercambiaron cuestionamientos por los bonos otorgados en el Congreso. Atencio acusó a los congresistas de haber recibido beneficios millonarios, mientras Muñante respondió que también los trabajadores del Parlamento recibieron bonos y que Renovación Popular fue la única bancada que emitió un comunicado rechazando uno de esos pagos.

Finalmente, la discusión se trasladó a Petroperú. Muñante sostuvo que los recursos destinados a la empresa estatal deberían ser repensados frente a otras necesidades de la población, mientras Atencio defendió que Petroperú podría operar sin déficit si trabajara a su máxima capacidad y pidió investigar a quienes la han dirigido.