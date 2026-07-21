Karla Schaefer y Carlos Álvarez critican a Balcázar por inacción ante fenómeno El Niño y sismo en Junín

La emergencia por los desastres naturales vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de varias regiones del país. Entre el riesgo por el fenómeno El Niño y los daños ocasionados por el reciente sismo en Junín, las críticas apuntan a la falta de prevención y respuesta oportuna del Estado.

La senadora electa Karla Schaefer y el actor cómico y excandidato presidencial Carlos Álvarez expresaron su preocupación por la situación que atraviesan zonas como Piura, Lima, Tumbes, Lambayeque y Junín. Schaefer advirtió que nunca ha visto a Piura tan vulnerable frente a un posible evento climático de gran magnitud. “Nunca he visto a Piura tan vulnerable como hoy”, afirmó.

En entrevista con Milagros Leiva para “Esta Noche”, Schaefer señaló que existen señales preocupantes como el calentamiento del mar, altas temperaturas y avistamientos inusuales de especies. La parlamentaria electa cuestionó la falta de acción del Ejecutivo pese a las alertas sobre el fenómeno El Niño, y sostuvo que no se observa maquinaria ni trabajos suficientes de prevención en zonas de riesgo.

Por su parte Carlos Álvarez se solidarizó con los damnificados por el sismo de 5.1 en Junín y pidió apoyo psicológico para los niños afectados por el movimiento telúrico. El cómico advirtió que muchos han quedado traumados tras el movimiento y las réplicas registradas en la zona. Además, mencionó que la ayuda estatal no estaría llegando a diversos anexos y barrios afectados, por lo que aseguró que buscarán llegar directamente con apoyo a las familias damnificadas.

Por ello, anunció una cruzada de ayuda para los afectados de la zona de Chupaca, Chongos Bajo y otros pueblos devastados, en Junín. El actor indicó que se recibirán donativos como frasadas, calaminas, carpas, medicinas, productos no perecibles y material didáctico en Costa Rica 157, Jesús María, a la espalda de la clínica San Felipe. “El día domingo viajo a Junín llevando los donativos”, señaló.

CRÍTICAS A BALCÁZAR Y LLAMADO A EVITAR LA VIOLENCIA POLÍTICA

En otro momento, Schaefer criticó al presidente José María Balcázar por lo que consideró una falta de atención frente a las emergencias naturales. La congresista electa cuestionó que, pese a llevar varios meses en el poder, no se haya priorizado una respuesta ante El Niño ni frente a los afectados en Junín. También rechazó que la agenda política se concentre en una posible salida para Pedro Castillo antes que en atender a los damnificados.

Finalmente, ambos también se pronunciaron sobre el escenario político tras el triunfo de Keiko Fujimori. Carlos Álvarez sostuvo que quienes perdieron las elecciones no deberían imponer condiciones y pidió que los acuerdos en el Congreso se hagan pensando en el país. Schaefer, en tanto, criticó el tono confrontacional de Roberto Sánchez y aseguró que sus declaraciones solo incentivan la violencia. “El pueblo ha elegido a la señora Keiko Fujimori”, remarcó.