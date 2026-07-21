Francis Allison defiende candidatura de su esposa Carla Robbiano en Magdalena

La eventual candidata a la alcaldía de Magdalena, Carla Robbiano, respondió a los cuestionamientos por su eventual postulación y rechazó que su esposo, el actual alcalde Francis Allison, busque mantener influencia política en el distrito a través de ella.

Durante la entrevista con Milagros Leiva en “Esta Noche”, Robbiano sostuvo que vive en una democracia y que serán los vecinos quienes definan si respaldan o no su candidatura. Además, calificó como una lectura machista insinuar que Allison podría utilizarla para conservar poder en Magdalena. “Me parece un poco machista que puedan sugerir siquiera que Francis podría utilizarme para poder seguir en el poder”, afirmó.

Por su parte, Francis Allison defendió la postulación de su esposa y aseguró que los vecinos de Magdalena le han pedido que sea candidata. Según el alcalde, Robbiano conoce el distrito, ha acompañado de cerca su gestión y representa una garantía para continuar con el trabajo realizado. Además, afirmó que ella podría convertirse en una de las candidatas más votadas de Lima.

Ante la posibilidad de que Allison postule a la alcaldía de Lima y Robbiano a la alcaldía de Magdalena, ambos negaron que exista un conflicto de interés. Robbiano sostuvo que, de ganar, no necesitaría ningún favorecimiento desde la Municipalidad de Lima y remarcó que otros distritos tienen necesidades más urgentes que atender.

Finalmente, Allison rechazó que la candidatura de su esposa busque proteger su gestión municipal. El alcalde explicó que la fiscalización no depende del burgomaestre entrante, sino de los órganos de control correspondientes. “No hay ninguna función que diga que es función del alcalde que entra auditar al anterior”, afirmó. Robbiano, por su parte, aseguró que responderá a las críticas con trabajo y resultados si los vecinos le dan su respaldo.

RESPONDEN A CUESTIONAMIENTOS POR SU PASADO E INGRESOS ECONÓMICOS

La esposa del actual alcalde también respondió por el episodio ocurrido en 2009, cuando ambos fueron detenidos en Estados Unidos por no declarar dinero ante las autoridades migratorias. Robbiano aseguró que se trató de una situación familiar, lamentable e injusta, pero que el tema quedó aclarado con el paso de los años. “El dinero se aclaró que era de nuestros ahorros y era un dinero lícito y legal”, señaló.

En otro momento, Allison también respondió a los cuestionamientos sobre sus ingresos y el funcionamiento de su estudio de abogados. El alcalde indicó que es accionista de Allison Abogados Asociados y que recibe utilidades de dicha empresa. También explicó que renunció a la gerencia del estudio por una restricción vinculada a su cargo municipal, y que actualmente la gerenta es su suegra, Miriam Montes.