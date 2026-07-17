Representante de Puno cuestiona a Roberto Sánchez y pide no dividir al país

La excandidata al Senado por Fuerza Popular, Santusa Ansia Mamani Vilca, rechazó que Brígida Curo represente a todo Puno y cuestionó los discursos de confrontación que, según dijo, buscan dividir al país en lugar de atender las verdaderas necesidades de la población.

Durante la entrevista con Milagros Leiva, Mamani sostuvo que la actitud de Curo no refleja a la mujer andina ni a las emprendedoras puneñas que trabajan diariamente para sacar adelante a sus familias. “Para nosotros, para la mujer andina de todo el Perú, no representa”, afirmó. La artesana puneña remarcó que la agresividad no debe confundirse con liderazgo político ni con defensa de las regiones.

Mamani también criticó que sectores cercanos a Roberto Sánchez y Juntos por el Perú no reconozcan a Keiko Fujimori como presidenta electa. Para la dirigente puneña, un líder debe gobernar para todos los peruanos, sin importar diferencias ideológicas o electorales. “La única ideología que debe tener un gobernante, una candidata, un líder, es cobijar a todos”, señaló.

Consultada sobre los pedidos para liberar a Pedro Castillo, Mamani calificó esa exigencia como una forma de presión política. “Para mí es un chantaje”, expresó. Además, cuestionó que se condicione la estabilidad del país a la situación legal del expresidente y preguntó si su eventual liberación resolvería los problemas de salud, servicios básicos, agua, empleo o seguridad que afectan a miles de peruanos.

La representante puneña también hizo un llamado a Roberto Sánchez para que rinda cuentas sobre su gestión pública y deje de promover enfrentamientos entre peruanos. Mamani sostuvo que los ciudadanos trabajadores no tienen tiempo para discursos de odio porque deben generar ingresos todos los días. En su caso, recordó que trabaja desde hace décadas como artesana y que impulsa emprendimientos vinculados al tejido, la rueca y la producción de prendas.

KEIKO FUJIMORI Y EL RETO DE ACERCARSE A PUNO

Santusa Mamani reveló que conversó con Keiko Fujimori y aseguró que la presidenta electa se encuentra en una etapa de conciliación y preparación para asumir el gobierno. Según indicó, Fujimori debe visitar Puno porque un líder tiene que ser concertador y escuchar a todos los sectores. “Tiene que ir, porque un líder tiene que ser concertador”, afirmó.

Finalmente, Mamani negó tener miedo a posibles ataques por respaldar a Fujimori y defender una posición distinta a la de los sectores radicales. “Yo no tengo miedo”, aseguró. La dirigente resaltó que Puno es una región de gente trabajadora, emprendedora y ligada al turismo y la artesanía, por lo que pidió dejar atrás la violencia y apostar por la unidad del país.