Morgan Quero asegura que Fenatep busca recuperar su reconocimiento sindical

El exministro de Educación, Morgan Quero, aseguró que la reciente reunión entre representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenatep) y el ministro de Educación, Jorge Alfonso Marticorena, respondería a un intento del gremio por recuperar su reconocimiento sindical. En declaraciones al programa Esta Noche de Milagros Leiva, sostuvo que el objetivo principal de dicho encuentro sería lograr nuevamente su inscripción como organización sindical.

Quero afirmó que el Fenatep continúa siendo vinculado al Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), organización señalada como el brazo político de Sendero Luminoso. En ese sentido, expresó su preocupación por el acercamiento entre el sindicato y el Ministerio de Educación, al considerar que este tipo de reuniones podría favorecer las pretensiones de la organización. "Fenatep busca el reconocimiento como sindicalista", manifestó.

Durante la entrevista, el exministro también cuestionó la posición del exministro Jorge Nieto, de quien dijo que intenta asumir un liderazgo como defensor del expresidente Pedro Castillo, calificándolo como un "tercer sombrero". Según Quero, esa postura busca posicionarse políticamente en torno a la figura del exmandatario.

SOBRE NIETO Y CASTILLO

Finalmente, Morgan Quero reiteró que Pedro Castillo se encuentra privado de su libertad de manera justificada, al considerar que el exjefe de Estado intentó perpetrar un golpe de Estado en diciembre de 2022. Sus declaraciones se producen en medio del debate sobre el rol de organizaciones sindicales vinculadas al magisterio y las recientes reuniones sostenidas con autoridades del Ejecutivo.