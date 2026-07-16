Enrique Castillo afirma que la oposición debería presidir cámaras del Congreso

El periodista y analista político Enrique Castillo analizó el primer discurso de Keiko Fujimori tras recibir sus credenciales como presidenta electa y sostuvo que el próximo gabinete no solo debe estar integrado por perfiles técnicos, sino también por figuras con capacidad política.

En el programa “Esta Noche”, Castillo señaló que no existe contradicción entre tener ministros técnicos y, al mismo tiempo, con manejo político. Según explicó, lo importante es que los futuros integrantes del gabinete conozcan sus sectores, tengan liderazgo y capacidad para enfrentar la tensión política que encontrará el próximo gobierno. “Debe tener ministros con capacidad política que sean conocedores del sector. Eso los convierte en técnicos”, afirmó.

El analista advirtió que un gabinete sin manejo político podría dejar expuesta a Fujimori frente a los conflictos que se vienen. En esa línea, consideró que la presidenta electa necesitará gestores capaces de sortear crisis, responder a presiones y conducir sectores clave sin depender únicamente de un perfil administrativo.

Castillo también se refirió al pedido de Jorge “Coco” Nieto para buscar una salida al caso Pedro Castillo en nombre de la reconciliación nacional. Para el analista, ese planteamiento coloca presión política sobre Fujimori. “Lo que está haciendo es entregarle un presente griego porque la está presionando frente a todo el país”, sostuvo. A su juicio, la reconciliación no puede entenderse como un borrón y cuenta nueva para todos los expresidentes investigados o condenados.

Sobre ese punto, Castillo cuestionó que se pida a una presidenta intervenir de alguna forma en decisiones vinculadas al Poder Judicial. “Al pedirle a una presidenta o a un presidente que se ponga de acuerdo con el Poder Judicial, lo que estamos haciendo es permitir la politización de la justicia”, indicó. Para el analista, la verdadera reconciliación debe venir por la institucionalidad y por atender las causas que generaron polarización, no por decisiones discrecionales.

CONGRESO, OPOSICIÓN Y EQUILIBRIO DE PODERES

En cuanto al próximo Congreso bicameral, Castillo coincidió con Nieto en que sería conveniente que la oposición presida las cámaras. Explicó que Fujimori ganó el Ejecutivo, pero no necesariamente el control del Parlamento, donde existe fragmentación política. “Donde ganó Keiko fue en el Ejecutivo, no ganó el Congreso”, señaló. Para Castillo, ese equilibrio puede ayudar a la presidenta electa a marcar distancia de eventuales excesos legislativos y fortalecer la separación de poderes.

Finalmente, Castillo consideró que Roberto Sánchez quedó debilitado tras una convocatoria de movilización que no logró respaldo ciudadano. Además, cuestionó el tono confrontacional de su discurso y señaló que podría alejarlo de posibles aliados en el Congreso. “Creo que queda bastante mal porque no solamente ha tenido fracaso en su convocatoria, sino que además ha tenido un discurso bastante confrontacional”, concluyó.