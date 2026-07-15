Rosangella Barbarán advierte peligro si Juntos por el Perú preside el Congreso

La congresista reelecta de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, se pronunció tras la entrega de credenciales a Keiko Fujimori como presidenta electa y sostuvo que el fujimorismo asume esta nueva etapa con humildad, responsabilidad y el compromiso de no repetir errores del pasado.

Durante la entrevista con Milagros Leiva, Barbarán destacó que el triunfo de Fujimori representa un momento especial para los militantes de Fuerza Popular, pero también para los peruanos que, sin ser fujimoristas, respaldaron su candidatura. “Hoy hemos vivido un día muy bonito, yo creo que, para los fujimoristas, pero también para los peruanos que no siendo fujimoristas le han dado la confianza a nuestra presidenta electa Keiko Fujimori”, afirmó.

La parlamentaria recordó que lleva 11 años en Fuerza Popular y aseguró que el camino del fujimorismo ha sido difícil, especialmente por lo que calificó como persecución política contra Keiko Fujimori y otros militantes. En esa línea, sostuvo que la lealtad y la disciplina fueron claves para quienes permanecieron en el partido durante sus momentos más complicados. “La disciplina, la lealtad no es solo un valor, sino sobre todo es algo que marca la esencia de todo político”, señaló.

Consultada sobre los errores que Fuerza Popular no debería repetir en el Parlamento, Barbarán reconoció que en el Congreso del 2016 faltó mayor disposición al diálogo. Según indicó, la confrontación impidió que el país avance hacia un solo rumbo. La diputada electa sostuvo que el nuevo Congreso bicameral puede ayudar a generar mayor equilibrio político y evitar la aprobación abrupta de normas que luego terminan cuestionadas.

Respecto a la posibilidad de que la oposición presida las dos cámaras del Congreso, Barbarán señaló que todo dependerá de qué tipo de oposición se esté planteando. A título personal, consideró peligroso que una presidencia recaiga en Juntos por el Perú si se mantiene una agenda orientada a una asamblea constituyente. “Una mesa de oposición, si estamos hablando de lo que ellos vienen reflejado por JP, a mí personalmente, a título personal, creo que es peligroso”, advirtió.

BARBARÁN CUESTIONA SILENCIO DE GRUPOS FEMINISTAS ANTE TRIUNFO DE KEIKO

Barbarán también criticó que algunos colectivos feministas no reconozcan el significado de que Keiko Fujimori sea la primera mujer elegida presidenta del Perú. La congresista hizo una diferencia entre quienes defienden la igualdad de oportunidades y los grupos que, según dijo, responden a intereses de ONG. “Hay que saber aplaudir los méritos de las mujeres, venga de donde venga”, expresó.

Finalmente, la parlamentaria rechazó que la reconciliación nacional pase por buscar vías para liberar a Pedro Castillo. Barbarán sostuvo que la verdadera unidad del país debe construirse acercando el Estado a las regiones y atendiendo a las zonas más vulnerables, especialmente en el sur. Para la congresista, reducir la reconciliación a la situación de una sola persona sería equivocado, más aún cuando existe una opinión internacional no vinculante sobre el caso Castillo.