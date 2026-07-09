¿Cómo será el gobierno de Keiko Fujimori? Este es el análisis de Augusto Álvarez Rodrich

El periodista Augusto Álvarez Rodrich expresó su confianza en el próximo gobierno de Keiko Fujimori y consideró que su gestión podría obtener mejores resultados que varias administraciones anteriores. En entrevista con Milagros Leiva, sostuvo que espera el retorno de profesionales con perfil técnico a los ministerios y afirmó que la presidenta electa tendría las condiciones para completar su mandato de cinco años.

Durante su participación en el programa Esta Noche, también se refirió a la posibilidad de un indulto para el expresidente Pedro Castillo. Álvarez Rodrich señaló que el presidente José María Balcázar tendría interés en impulsar esa medida, aunque consideró que existen pocos argumentos jurídicos para que prospere. “Balcázar tiene ganas de indultar a Pedro Castillo, pero tiene poco marco legal”, manifestó.

También cuestionó la decisión de Rafael López Aliaga de no asumir el cargo de senador, al considerar que representa una falta de respeto hacia los ciudadanos que respaldaron su candidatura. Asimismo, indicó que vería con buenos ojos una eventual designación de Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros y señaló que Fujimori conformará un gabinete con los perfiles que considere más adecuados para su gestión.

SOBRE EL ACTUAL CONGRESO

En otro momento, Álvarez Rodrich fue crítico con el desempeño del actual Parlamento y afirmó que el Congreso que culmina funciones deja un balance negativo. “Este Congreso ha sido muy mediocre y muy corrupto”, sostuvo, al cuestionar la actuación de los legisladores durante el periodo parlamentario y remarcar la necesidad de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.