Mesías Guevara afirma que hará oposición democrática al gobierno de Keiko Fujimori

El excandidato presidencial Mesías Guevara, se pronunció sobre el inicio del proceso de transferencia del próximo gobierno de Keiko Fujimori, quien se viene preparando junto a su equipo antes de asumir oficialmente el poder. Mesías sostuvo que la presidenta electa debe explicar con claridad cuál será su visión de futuro para el Perú.

En entrevista con Milagros Leiva, el exgobernador regional señaló que no tiene previsto acudir a saludar a Fujimori debido a que no mantiene una relación directa con ella ni con su equipo. “No hay relaciones directas con ella y su equipo porque en la primera campaña no hemos quedado en buenas amistades”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que el nuevo escenario político exige definir con claridad quién estará en el gobierno y quién asumirá el rol de oposición.

Guevara remarcó que la oposición debe tener un papel democrático, propositivo y fiscalizador, sin caer en el obstruccionismo. En esa línea, indicó que su posición estará orientada a la construcción de propuestas, el respeto al Estado de derecho y el equilibrio de poderes. “Yo soy una persona proactiva, yo soy una persona propositiva y siempre me gusta estar en el lado que construye”, señaló.

OPOSICIÓN, TRANSFERENCIA Y VISIÓN DE FUTURO

Consultado sobre el equipo de transferencia de Fuerza Popular, Guevara consideró importante que el proceso avance con rapidez y claridad para conocer el estado real del aparato público. Además, sostuvo que varios integrantes del entorno técnico ya conocen el funcionamiento del Estado por haber ocupado cargos en distintas entidades. “Prácticamente hay muchos funcionarios que han estado en la gestión actual”, expresó.

Cabe precisar que el proceso de transferencia de Fuerza Popular está encabezado por el economista Marco Vinelli, señalado como una figura de confianza de Keiko Fujimori y responsable de ordenar la información que recibirá el próximo gobierno. Desde la Presidencia del Consejo de Ministros, Vinelli lidera la revisión del estado de cada sector con el objetivo de conocer dónde deberá actuar la próxima administración.

Además, en el equipo de transferencia aparecen nombres vinculados a distintas carteras del Estado, como Juliana Losa, Sergio González Guerrero, Augusto Egiguren Praeli, José Recoba, Juan Carlos González Hidalgo, Vicente Álvarez Moreno, Remigio Hernani, Juan Padilla, Juan Carlos Odar y Luis Alemán. Para Guevara, la presencia de varios funcionarios con experiencia previa en la gestión pública confirma que el fujimorismo ya conoce parte del aparato estatal y que el proceso debe realizarse con transparencia.

Por otro lado, cuestionó lo que considera una visión limitada del fujimorismo sobre el desarrollo del país, recordando su experiencia como congresista durante el debate de la ley de banda ancha. “Es importantísimo que la señora Fujimori y su equipo nos den a conocer su visión de desarrollo del país”, afirmó. Para Guevara, el Perú necesita una integración estratégica a nivel nacional e internacional, especialmente en un contexto de fragmentación política, social, económica y geográfica.

MOVILIZACIONES CONVOCADAS POR ROBERTO SÁNCHEZ

Sobre las movilizaciones promovidas por Roberto Sánchez, Guevara aseguró que actualmente no mantiene conversaciones con él ni con Juntos por el Perú. En cambio, indicó que viene impulsando un colectivo denominado Concertación Perú, orientado a temas como democracia, transformación pública del Estado, ciencia, tecnología, innovación y economía del conocimiento. “Nosotros más bien estamos construyendo un colectivo que le hemos llamado ‘Concertación Perú’”, precisó.

Finalmente, Guevara insistió en que Fujimori debe explicar hacia dónde quiere conducir al país y dar señales claras sobre su propuesta de gobierno. “Lo que hay que pedir a la señora Fujimori es que nos dé a conocer a todos los peruanos su visión de futuro del Perú”, sostuvo. El excandidato afirmó que seguirá fiscalizando desde una postura democrática y pidió que el proceso de transferencia permita conocer con precisión cómo se recibe el Estado.