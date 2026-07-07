Enrique Valderrama y Wolfgang Grozo se pronuncian tras reunión con Keiko Fujimori

Los excandidatos presidenciales Enrique Valderrama y Wolfgang Grozo se pronunciaron tras reunirse con la presidenta electa Keiko Fujimori y coincidieron en la necesidad de priorizar la unidad nacional, la seguridad ciudadana, la atención al sur del país y la prevención frente al fenómeno de El Niño.

Durante la entrevista con Milagros Leiva en “Esta Noche”, ambos explicaron que el encuentro con Fujimori tuvo como eje principal la gobernabilidad y los primeros retos que deberá enfrentar el próximo gobierno. Valderrama señaló que encontró a la lideresa de Fuerza Popular preocupada por enviar un mensaje claro al sur del país, zona donde Roberto Sánchez obtuvo una amplia preferencia electoral. “Encontramos que la señora Fujimori estaba pensando también en cómo acercar al gobierno”, afirmó.

Valderrama indicó que una de las propuestas planteadas durante la reunión fue retomar el debate sobre la justicia social en materia energética. En esa línea, mencionó el gasoducto surperuano como una señal importante hacia las regiones del sur. “Le planteé esa idea como para que la pueda considerar en lo que viene como un gesto con el sur”, sostuvo.

Por su parte, Grozo aseguró que vio a Fujimori con madurez política frente a un escenario complejo. “Yo la encontré más que preocupada, creo que con una madurez de poder saber que se enfrenta a una situación compleja”, señaló. Además, sostuvo que la presidenta electa tiene herramientas para gobernar de manera concertada y con una mirada nacional. “Lo que nosotros tenemos que apuntar es que las elecciones ya pasaron, hemos sido rivales políticos y que ahora el único norte que debe prevalecer es nuestro país y la población”, agregó.

Consultados sobre qué debería hacer Fujimori para evitar que las advertencias de movilizaciones generen mayor tensión, Valderrama consideró que el primer paso debe ser un mensaje directo al sur y un plan concreto contra la inseguridad en el norte. También advirtió que el fenómeno de El Niño exige medidas urgentes de prevención. El excandidato planteó un shock de inversiones rápidas en defensas ribereñas y una articulación efectiva con gobiernos regionales, alcaldes y Fuerzas Armadas.

INSEGURIDAD, EL NIÑO Y OPOSICIÓN DEMOCRÁTICA

Grozo coincidió en que la inseguridad debe ser una prioridad inmediata y remarcó que el uso de inteligencia será fundamental para enfrentar al crimen organizado. “Sin inteligencia tú no puedes hacer nada, milagros. Tienes que ir a las cabezas, a los puntos vitales”, afirmó. También propuso que las Fuerzas Armadas apoyen con sus capacidades operacionales, no necesariamente patrullando las calles, sino protegiendo activos críticos y reforzando el trabajo de la Policía.

Finalmente, ambos descartaron haber buscado cargos en un eventual gobierno de Fujimori y defendieron la necesidad de una oposición democrática. Valderrama afirmó: “La oposición democrática debe plantear críticas y alternativas y no buscar ingresar a un gobierno, buscar ministerios para nada”. Grozo, en tanto, sostuvo que saludar a la presidenta electa no significa otorgar un cheque en blanco, sino asumir una responsabilidad política en un país polarizado. “Acá no se trata de allanarnos, pero sí es una responsabilidad política”, expresó.