Lourdes Flores sobre gobierno de Keiko Fujimori: “Debe reencontrarse con la gente”

La instalación de la Comisión de Transferencia de Fuerza Popular abrió un nuevo capítulo en el proceso previo al cambio de mando, mientras distintas figuras políticas analizan los desafíos que enfrentará Keiko Fujimori antes de asumir la presidencia del Perú.

Lourdes Flores Nano y Marisol Espinoza coincidieron en que la transferencia de gobierno es clave para conocer el estado real del aparato público, identificar pendientes y garantizar continuidad en lo que funciona.

Durante la entrevista con Milagros Leiva, Espinoza recordó su experiencia como encargada de la transferencia del gobierno de Alan García a Ollanta Humala y señaló que, en aquel momento, hubo más tiempo para revisar la situación de los ministerios. “Tuvimos un margen que empezó más o menos antes de finalizar junio, a mediados de junio el proceso de transferencia, o sea, como que tuvimos un poco más holgado de tiempo”, sostuvo.

Por su parte, Flores Nano cuestionó que el presidente José María Balcázar no haya tenido, hasta el momento, un gesto democrático hacia Fujimori tras su proclamación. Para la lideresa del PPC, lo habitual en una transición es que el mandatario saliente reciba en Palacio de Gobierno al presidente electo. “Es extraño. El gesto que yo recuerdo de casi todos los presidentes es que, producida la proclamación se invitaba a Palacio. Es un gesto democrático siempre”, afirmó.

Marisol Espinoza también lamentó la pérdida de estos gestos institucionales y sostuvo que el país debe recuperar las formas democráticas. “Creo que se han perdido los modales democráticos. Los hemos perdido durante los últimos 10 a 12 años”, señaló. La exvicepresidenta remarcó que la transferencia no debe entenderse como una auditoría, sino como una herramienta mínima para saber cómo se recibe el Estado y cuáles son las tareas urgentes.

En otro momento, ambas políticas destacaron el significado de que una mujer llegue a la presidencia. Flores Nano contó que estuvo como personera durante la elección y que recibió con alegría el triunfo de Fujimori. “Me alegra saber que una mujer ha llegado a la presidencia”, expresó. Espinoza, por su parte, dijo que miles de mujeres peruanas pueden sentirse representadas por ese logro, especialmente por el costo personal y político que implica hacer política en el país.

La lideresa del PPC también fue consultada sobre una eventual convocatoria al gabinete, pero descartó asumir una función pública en este momento por compromisos personales y profesionales. Sin embargo, consideró lógico que Fujimori apueste inicialmente por personas de confianza y mencionó a Luis Galarreta como una opción con capacidad de articulación. “Creo que (Luis Galarreta) es una buena carta de mucha confianza para la presidenta, es su primer vicepresidente, es un buen articulador”, indicó.

SEGURIDAD, EL NIÑO Y CONFIANZA CIUDADANA

Sobre las primeras tareas del próximo gobierno, Lourdes Flores sostuvo que Fujimori debe reencontrar al Estado con la ciudadanía, especialmente con quienes se sienten molestos o abandonados. “Reencontrarse con la gente, reencontrar el Estado con la gente, con el ciudadano y particularmente con el que está molesto, sentido”, señaló. Para Flores, la presidenta electa debe liderar un gobierno presente en las regiones y cercano a los problemas cotidianos de la población.

Marisol Espinoza coincidió en que la seguridad será uno de los retos centrales, pero advirtió que el fenómeno de El Niño podría convertirse en la primera gran prueba del nuevo gobierno. “Creo que su primer reto va a ser enfrentar el fenómeno de El niño”, afirmó. También mencionó obras pendientes en varias regiones del país como Piura, Lambayeque y Tumbes, además del desafío de recuperar la confianza en el sur del país, donde consideró necesario llevar presencia efectiva del Estado.