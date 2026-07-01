Roberto Sánchez señala que acudirá a la CIDH tras derrota electoral frente a Keiko Fujimori

El excandidato y congresista Roberto Sánchez anunció que presentará un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una supuesta afectación al proceso electoral, específicamente por el cambio de lineamientos en la segunda vuelta vinculada a las elecciones realizadas en oficinas consulares.

“Presentaremos un recurso ante la CIDH estamos convencidos de la grave afectación al proceso electoral y, a la intangibilidad de la normativa electoral al cambiar las reglas de juego en la segunda vuelta en las elecciones efectuadas por las oficinas consulares. Tenemos el derecho legal y legítimo de acudir a esta instancia”, manifestó en su cuenta de X (antes Twitter)

El abogado Roy, representante de Juntos por el Perú (JP), defendió la vía internacional y sostuvo que el recurso tiene sustento constitucional. Según explicó, el artículo 181 de la Constitución cierra la discusión en la vía electoral interna, debido a que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones son emitidas en instancia final y definitiva; sin embargo, resaltó que el artículo 205 permite acudir a organismos internacionales una vez agotada la jurisdicción interna.

Mendoza aseguró que el objetivo es que el sistema interamericano evalúe si se vulneraron derechos políticos durante la segunda vuelta presidencial 2026. “La cuarta disposición transitoria y final de la Constitución nos abre esa puerta legítimamente para considerar que en efecto se pueda transparentar, se pueda dilucidar si se quiere, en el ámbito internacional lo que ha sucedido en el proceso electoral”, afirmó.

El abogado precisó que primero correspondería acudir a la Comisión Interamericana y, eventualmente, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que podría analizar una presunta vulneración del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referido a los derechos políticos.

Durante la entrevista en el programa “Esta Noche”, el abogado negó que el objetivo político sea dejar una mancha sobre el proceso electoral y aseguró que, si la Corte Interamericana no les da la razón, acatarán la decisión. “Si la Corte Interamericana dice que no tenemos razón, también lo vamos a acatar. Eso es el estado de derecho”, sostuvo.

El debate también abordó el costo político de mantener abierta la disputa electoral. Al ser consultado sobre por qué Roberto Sánchez no reconoce el resultado y apuesta por mirar hacia adelante, Mendoza comparó su decisión con los recursos presentados por Keiko Fujimori en 2021 y por Rafael López Aliaga en el proceso electoral de 2026. “Keiko agotó todos sus recursos en el 2021 y hoy en día es presidenta virtual. Llegó López Aliaga en el 26, también ha agotado todos sus recursos. ¿Por qué Roberto Sánchez no podría agotar todos sus recursos para esclarecer la situación?”, respondió el abogado de Juntos por el Perú.

DEBATE POR FRAUDE, CREDENCIALES Y CAMBIOS DE REGLAS

Otro punto de tensión fue la postura de sectores de Juntos por el Perú que desconocen el resultado electoral. Roy Mendoza sostuvo que Sánchez ganó en la votación nacional dentro del Perú, aunque reconoció que el conteo final incluye también el voto de los peruanos en el exterior. Además, defendió que los congresistas electos de su agrupación hayan recibido sus credenciales, al señalar que fueron elegidos en primera vuelta y no en la segunda vuelta presidencial.

El abogado también insistió en que la ONPE no habría informado de manera íntegra los cambios en los lineamientos antes de la jornada electoral del 7 de junio. Según Mendoza, Juntos por el Perú participó en reuniones de coordinación con el organismo electoral, pero no fue advertido de modificaciones que, a su juicio, debieron ser notificadas formalmente a los partidos. Frente a las críticas por la postura de Juntos por el Perú, sostuvo que el objetivo del partido es “buscar la verdad electoral”.