Keiko Fujimori alista su gabinete mientras crecen las expectativas por su próximo gobierno

Keiko Fujimori, virtual presidenta electa del Perú, deberá elegir en las próximas semanas al equipo político y técnico que la acompañará durante los próximos cinco años, en medio de un país polarizado, con un Congreso fragmentado y con altas expectativas sobre seguridad ciudadana, empleo, salud, pobreza urbana y lucha contra la corrupción. Según el conteo oficial de la ONPE, Fujimori obtuvo una estrecha ventaja frente a Roberto Sánchez tras la segunda vuelta presidencial.

La primera gran señal de su gobierno será el nombre del próximo presidente del Consejo de Ministros. En el entorno político ya se mencionan perfiles cercanos al fujimorismo como Luis Galarreta, Miguel Torres y Edgar Mosqueira, todos con experiencia política y vínculo directo con Fuerza Popular. Sin embargo, analistas advierten que el premier no solo deberá tener capacidad de gestión, sino también peso político para explicar las decisiones del Ejecutivo, asumir costos y tender puentes con distintos sectores.

La agenda inmediata del nuevo gobierno estará marcada por la inseguridad ciudadana. En los últimos años, el país ha enfrentado un incremento de asesinatos, extorsiones y atentados, una situación que ha convertido la lucha contra el crimen organizado en una de las principales demandas ciudadanas. Según el análisis presentado, solo en 2025 se registraron más de 25 mil denuncias por extorsión, un 20% más que el año anterior, mientras el país cerró con cerca de siete homicidios por día. A ello se suman otros desafíos urgentes: la crisis económica, el empleo, el sistema de salud, la pobreza urbana y la corrupción.

El próximo gabinete también deberá enfrentar un escenario de tensión social. Expertos advierten que, tras la proclamación oficial, podrían aparecer manifestaciones en sectores del sur del país donde persiste el rechazo político al fujimorismo. Además, resaltan que no contará con el beneficio de los tradicionales 100 días para instalarse con calma, pues antes de recibir la banda presidencial el 28 de julio tendrá que enviar señales claras de estabilidad, diálogo y respeto institucional.

BARTRA SALUDA MENSAJE INSTITUCIONAL DE FUJIMORI

En ese contexto, la excongresista Rosa Bartra destacó el mensaje de Keiko Fujimori sobre la necesidad de marcar distancia con el estilo de gobierno de Alberto Fujimori, al asegurar durante una entrevista que: “Mi padre en su pragmatismo no fue tan institucional. Y se ve en varias de sus decisiones, en su pésima relación con la prensa, en su mala relación con los partidos políticos. Yo soy muy institucional, absolutamente respetuosa del estado de derecho, de la democracia”.

Otro punto abordado fue el mensaje personal de Fujimori, quien aseguró: “Yo he decidido casarme con el Perú”. Para Bartra, se trata de una frase política potente, aunque insuficiente si no viene acompañada de un equipo sólido. La exparlamentaria consideró que el próximo gabinete debe estar integrado por personas con “experiencia en gestión, capacidad técnica y política” y una conducta ética “incuestionable”, sin que sea indispensable que sean fujimoristas. Además, frente a la estrategia legal de Roberto Sánchez para acudir al sistema interamericano, señaló que está en su derecho, aunque advirtió que el camino podría tomar varios años.