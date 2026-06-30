Jorge del Castillo: “Roberto Sánchez debe pensar en el país y aceptar los resultados”

Mientras continúa el proceso de proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa del Perú, el ex presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, cuestionó la estrategia emprendida por Roberto Sánchez para impugnar los resultados electorales y sostuvo que el país necesita dejar atrás la confrontación política. Además, planteó reformas al sistema electoral y respaldó la intención de la lideresa de Fuerza Popular de tender puentes con otros sectores.

Del Castillo calificó los recursos presentados por Juntos por el Perú como un intento de prolongar un proceso cuyo resultado, a su juicio, ya está definido. Asimismo, consideró que Sánchez tiene una responsabilidad política frente al país. "Él tiene una obligación política, tiene que pensar en el país. Pareciera que lo único que le interesa es el poder", sostuvo.

Respecto a los cuestionamientos sobre la legitimidad del próximo gobierno, el ex primer ministro rechazó que Keiko Fujimori llegue debilitada a Palacio de Gobierno. Además, recordó que en el Perú las últimas elecciones presidenciales se han definido por márgenes estrechos y que las reglas electorales deben respetarse mientras permanezcan vigentes.

El dirigente aprista también saludó la decisión de la futura mandataria de buscar consensos con otras fuerzas políticas. "Me parece bien. Creo que es deber de todo el sector democrático del país. Hemos perdido más de diez años. No podemos seguir perdiendo más tiempo", manifestó. En ese sentido, diferenció a la izquierda democrática de los sectores más radicales y consideró que el próximo Congreso deberá privilegiar el diálogo.

PROPONE REFORMAS ELECTORALES Y CUESTIONA DECISIÓN DE LÓPEZ ALIAGA

Durante la entrevista en el programa “Esta Noche”, Del Castillo insistió en la necesidad de modificar el sistema electoral para evitar escenarios de alta polarización como los registrados en los últimos procesos. "El cambio en el sistema es muy necesario para evitar estos problemas", afirmó. Entre sus propuestas, reiteró que el voto debería dejar de ser obligatorio, al considerar que ello incentivaría una mayor participación política y campañas más cercanas a la ciudadanía.

Finalmente, el ex jefe del Gabinete Ministerial también se pronunció sobre la situación de Rafael López Aliaga, quien busca dejar el Senado para regresar a la Municipalidad de Lima. Aunque reconoció que el procedimiento puede ser legal, cuestionó la decisión desde el punto de vista político. "Si él postuló y el pueblo le dio un mandato de ser senador, debería acatar ese mandato", señaló, al sostener que la legislación también debería permitir la renuncia expresa de los congresistas y senadores elegidos.