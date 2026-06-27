Calisto Giampietri defiende a López Aliaga y cuestiona transparencia electoral

A pocos días de instalarse el nuevo Parlamento, algunos senadores electos comenzaron a marcar distancia del proceso electoral con actos de protesta durante la entrega de credenciales realizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Mientras algunos rechazaron fotografiarse con las autoridades electorales, otros decidieron no asistir a la ceremonia como muestra de disconformidad con la conducción de los comicios.

Uno de los gestos que más llamó la atención fue el de la senadora electa Norma Yarrow, quien recibió su credencial, estrechó la mano del presidente del JNE y evitó posar para la fotografía oficial. Posteriormente explicó las razones de su decisión. "Cuando uno es coherente con lo que piensa, con lo que hace, tiene que hacer un gesto. Y este fue un gesto de respeto a mi partido, de respeto a los miles de personas que no pudieron votar, a todo lo que ha pasado hasta el momento", declaró.

Por su parte, el senador electo Francisco José Calisto Giampietri confirmó que tampoco acudió a recoger su credencial por considerar que el proceso electoral careció de transparencia. "La responsabilidad de la transparencia del proceso electoral, el que debe garantizarla es el Jurado Nacional de Elecciones. Si el Jurado Nacional de Elecciones no ha hecho que se genere un proceso transparente, yo no me sentía como de estar al costado", afirmó.

En entrevista para “Esta Noche”, Calisto Giampietri sostuvo que una de las primeras reformas que impulsará será la reorganización del sistema electoral peruano. "Uno de los asuntos que se tienen que cambiar es unificar el sistema electoral en un solo cuerpo electoral, con un solo responsable claramente definido", señaló al cuestionar la distribución de funciones entre las entidades encargadas de organizar las elecciones.

SEGURIDAD CIUDADANA Y DIÁLOGO POLÍTICO ENTRE SUS PRIORIDADES

El legislador electo también se pronunció sobre los desafíos que enfrentará el próximo Congreso y defendió la necesidad de fortalecer a las fuerzas del orden. "Yo creo que a la Policía hay que blindarla. Creo que a la Policía hay que darle todo el respaldo para que pueda actuar", manifestó al referirse a las normas vinculadas con la actuación policial.

Asimismo, hizo referencia a Rafael López Aliaga y su decisión de renunciar al Senado. En ese sentido, Calisto Giampietri sostuvo: “Yo sé lo que ha hecho López Aliado. Yo sé por qué lo ha hecho. Bueno, porque él considera que es una manera de protesta”, al explicar también la decisión de no participar en la entrega de credenciales.

Respecto a la relación entre el próximo Gobierno y el Congreso, Giampietri descartó una postura de confrontación permanente y apostó por el diálogo. "Yo creo que al final no puede haber un 'no' irrestricto a un partido u otro. Hay que comenzar a trabajar sobre los temas que permitan confluir en beneficio del país", sostuvo, al señalar que el nuevo Senado deberá priorizar consensos antes que diferencias políticas.