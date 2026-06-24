Luis Dyer afirma que la victoria de Keiko es irreversible y pide acelerar la proclamación

A pocos días de la proclamación oficial de la próxima presidenta de la República, el jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, aseguró que la ventaja obtenida por Keiko Fujimori ya no puede ser revertida y pidió acelerar la resolución de las actas pendientes para iniciar el proceso de transferencia de gobierno.

Durante una entrevista en “Esta Noche”, Dyer sostuvo que los resultados electorales ya están definidos. “Matemáticamente hablando es irreversible la votación”, afirmó, al tiempo que envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y agradeció el trabajo realizado por los más de 90 mil personeros desplegados durante la jornada electoral.

El representante de Fuerza Popular también expresó su sorpresa por el tiempo que vienen tomando las autoridades electorales para resolver las últimas actas observadas. “Nos quedan ya simplemente 121 actas y es increíble que se tomen tantos días y tantos tiempos”, señaló. Según explicó, la demora podría afectar el inicio de las comisiones encargadas de la transferencia de gobierno y la planificación de las medidas que deberá adoptar la próxima administración.

Uno de los principales temas abordados fue la controversia generada por los votos emitidos en el extranjero y las denominadas mesas 900 mil. Dyer defendió la validez de dichas actas y aseguró que fueron supervisadas por personeros de ambas agrupaciones políticas. “Están haciendo valer estos votos porque son los votos de peruanos”, remarcó al rechazar los cuestionamientos planteados por Juntos por el Perú.

CUESTIONA RECURSOS LEGALES Y HABLA DE UN FUTURO GABINETE AMPLIO

Respecto a las acciones legales impulsadas por sectores vinculados a Roberto Sánchez, el dirigente fujimorista consideró que se trata de intentos desesperados para modificar un resultado ya definido. “Ya son manotazos que lanzan y están totalmente desesperados”, manifestó al referirse al hábeas corpus presentado para impedir la eventual proclamación de Keiko Fujimori.

Consultado sobre el futuro gobierno, Dyer indicó que la lideresa de Fuerza Popular apostaría por convocar a profesionales de distintas corrientes políticas para integrar el próximo gabinete ministerial. “Va a ser un gabinete amplio”, afirmó, aunque precisó que la decisión final dependerá exclusivamente de Keiko Fujimori.

Asimismo, sostuvo que el país enfrenta desafíos urgentes como la inseguridad ciudadana y los efectos del fenómeno El Niño, por lo que consideró necesario iniciar cuanto antes la etapa de transición gubernamental.