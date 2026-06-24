Keiko Fujimori y sus derrotas presidenciales: el historial electoral que hoy vuelve al debate

La eventual proclamación de Keiko Fujimori como presidenta del Perú ha reavivado el debate sobre una de las trayectorias políticas más extensas y controvertidas de las últimas décadas. Tras cuatro candidaturas presidenciales y tres derrotas en segunda vuelta, la lideresa de Fuerza Popular se encuentra más cerca que nunca de alcanzar el cargo que persigue desde 2011.

El tema volvió a cobrar relevancia mientras el proceso electoral avanza hacia la proclamación oficial de la nueva presidenta de la República. Con más del 99 % de actas contabilizadas y una diferencia superior a los 43 mil votos, especialistas electorales sostienen que el resultado es irreversible, mientras continúan las acciones legales impulsadas por sectores que rechazan el desenlace de los comicios.

La primera derrota de Keiko Fujimori ocurrió en 2011 frente a Ollanta Humala. Tras conocerse los resultados oficiales de la ONPE, la entonces candidata reconoció públicamente la victoria de su adversario. “Reconozco su triunfo, saludo su victoria y le deseo suerte”, declaró en ese entonces ante los medios de comunicación, cerrando así uno de los procesos electorales más disputados de aquella década.

Cinco años después, en 2016, Fujimori volvió a quedarse a las puertas de Palacio de Gobierno luego de perder frente a Pedro Pablo Kuczynski por una diferencia de poco más de 40 mil votos. A pesar de la estrecha distancia entre ambos candidatos, expresó: “Aceptamos democráticamente estos resultados de la ONPE”, reafirmando el reconocimiento al resultado oficial mientras continuaba el trámite de algunas actas ante el Jurado Nacional de Elecciones.

EL ANTECEDENTE DE 2021 Y EL RECONOCIMIENTO TRAS DENUNCIAR IRREGULARIDADES

La elección de 2021 representó uno de los episodios más tensos en la carrera política de Fujimori. Tras denunciar presuntas irregularidades y solicitar la revisión de actas, finalmente anunció que respetaría el resultado que dio como ganador a Pedro Castillo. “Voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la Constitución que he jurado defender”, manifestó en aquella oportunidad.

Los antecedentes de las elecciones de 2011, 2016 y 2021 han vuelto a cobrar relevancia en medio del actual escenario político, marcado por los cuestionamientos a los resultados de los comicios de 2026. En este contexto, Juntos por el Perú, liderado por Roberto Sánchez, ha anunciado que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori si es proclamada presidenta.