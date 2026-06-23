Roberto Sánchez asegura que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori

La controversia política volvió a instalarse tras las recientes declaraciones de Roberto Sánchez, quien anunció públicamente que no reconocerá un eventual gobierno de Keiko Fujimori si es proclamada presidenta del Perú. La postura del líder de Juntos por el Perú (JP) ha generado críticas debido a que, durante la campaña electoral, había asegurado en reiteradas ocasiones que respetaría los resultados emitidos por las autoridades electorales.

Durante una conferencia de prensa, Sánchez sostuvo que existe una supuesta irregularidad en el proceso de votación de los peruanos residentes en el extranjero y afirmó que se estaría produciendo un “fraude en desarrollo”. “Hay una situación de hecho grave. No han afectado la intangibilidad normativa”, declaró al insistir en que el Jurado Nacional de Elecciones debe intervenir para revisar el proceso.

Las declaraciones del excandidato se producen luego de que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro declarara improcedente un pedido presentado por la agrupación política Juntos por el Perú para anular la totalidad de los votos emitidos en mesas consulares de África, América, Asia, Europa y Oceanía. La resolución señala que la solicitud fue presentada fuera del plazo establecido y sin cumplir requisitos formales exigidos por la normativa electoral.

La posición de Sánchez ha sido cuestionada debido a que durante la campaña sostuvo un discurso distinto respecto al respeto de los resultados. “Yo me comprometo a respetar los resultados” y “si efectivamente el voto ciudadano dice que hemos triunfado, lo celebraremos y si dice que no nos ha dado su oportunidad, sabremos reconocer”, fueron algunas de las declaraciones que brindó en su momento, antes de conocerse los resultados de los comicios y que están a punto de culminar.

CUESTIONAMIENTOS DESDE DISTINTOS SECTORES POLÍTICOS

Las críticas no solo llegaron desde Fuerza Popular. Diversas figuras políticas también expresaron su desacuerdo con la postura adoptada por Sánchez. Luis Galarreta afirmó que el reconocimiento de los resultados corresponde a los organismos electorales y señaló que los recursos presentados por Juntos por el Perú ya fueron rechazados por la justicia electoral. En la misma línea, Susel Paredes sostuvo que es necesario aceptar la derrota y evitar acciones que prolonguen innecesariamente el proceso.

La polémica se intensificó luego de que Sánchez convocara a una nueva jornada nacional de protesta para este fin de semana y reiterara sus cuestionamientos contra el proceso electoral. Mientras tanto, continúan pendientes las últimas actas por contabilizar antes de la proclamación oficial de resultados, en un escenario donde el debate político gira en torno a la legitimidad del proceso y al respeto de las decisiones adoptadas por las autoridades electorales.