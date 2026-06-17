Contraloría y Cancillería descarta irregularidades en votos del extranjero

Las denuncias sobre presuntas irregularidades en los votos emitidos por peruanos en el extranjero han sido descartadas por la Contraloría General de la República quien se pronunció señalando que no existieron situaciones adversas en el traslado del material electoral. El informe se suma a los pronunciamientos previos de la Cancillería, que también descartó irregularidades en el proceso desarrollado fuera del país.

Según la información difundida, la Contraloría determinó que todo el material electoral procedente del extranjero fue entregado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sin observaciones, descartando problemas en la cadena de custodia o en el transporte de las actas. El pronunciamiento surge en medio de los cuestionamientos impulsados por Juntos por el Perú y el excandidato presidencial Roberto Sánchez, quienes han solicitado explicaciones sobre el traslado de los votos.

Uno de los principales argumentos de la agrupación política gira en torno al retorno del material electoral desde distintos países. El abogado de Juntos por el Perú, Roy Mendoza, cuestionó que el repliegue no se realizara de manera inmediata mediante servicios de mensajería internacional y sostuvo que existen dudas sobre los tiempos de traslado. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas que acrediten una alteración de los resultados electorales.

La controversia también ha estado acompañada por una campaña de recaudación de fondos promovida por simpatizantes de Juntos por el Perú para financiar acciones legales relacionadas con las impugnaciones de actas y recursos de nulidad presentados ante los organismos electorales.

ROBERTO SÁNCHEZ PERDIÓ INCLUSO EN HUARAL

Mientras continúan las impugnaciones, los resultados electorales muestran que Roberto Sánchez tampoco logró imponerse en Huaral, provincia con la que mantiene un fuerte vínculo político. De acuerdo con las cifras difundidas durante el análisis, Keiko Fujimori obtuvo el 56% de los votos frente al 43% alcanzado por el candidato de Juntos por el Perú.

DOMINGO PÉREZ SE ALEJA DE JP

En paralelo, la figura del exfiscal José Domingo Pérez volvió a generar atención luego de pronunciarse sobre el escenario poselectoral. Durante una entrevista, rechazó las críticas por su participación en la campaña de Roberto Sánchez y aseguró que una supuesta campaña de “terruqueo” influyó en el resultado electoral.

“Si no hubiera habido esta campaña infausta de los medios de comunicación contra Roberto Sánchez y Juntos por el Perú, seguramente aquellos indecisos hubieran optado por esta opción democrática”, afirmó. Asimismo, confirmó que ha recibido propuestas para incursionar en la política, aunque evitó revelar de qué agrupaciones provienen las invitaciones.