Eliane Karp pide indulto humanitario para Alejandro Toledo y revela temor por su estado de salud

El expresidente Alejandro Toledo protagonizó un emotivo momento durante una reciente audiencia de apelación al asegurar que le queda poco tiempo de vida y solicitar que se le permita pasar sus últimos años fuera de prisión. Visiblemente afectado, el exmandatario pidió a las autoridades judiciales que evalúen su situación médica y consideren que continúe el cumplimiento de su condena en su domicilio por razones humanitarias.

“No sé cuánto cuanto tipo de vida me queda”, expresó Toledo ante el juez, donde también pidió que se tome en cuenta nueva información relacionada con el proceso judicial que enfrenta. Durante su intervención, solicitó formalmente la incorporación de un testigo clave que, según afirmó, podría aportar elementos importantes para esclarecer la ruta del dinero investigada por las autoridades en el denominado caso ‘Lava Jato’ el cual lo llevó a prisión por el delito de lavado de activos.

Por su parte su esposa, Eliane Karp, pidió se le otorgue un trato humanitario debido a su delicado estado de salud. Durante una entrevista exclusiva desde Israel para “Esta Noche”, la ex primera dama afirmó que teme por la vida del exmandatario y pidió a las autoridades que evalúen la posibilidad de que continúe su proceso judicial y condena desde su vivienda.

El pedido se produce luego de que se conociera un informe médico del 30 de marzo de 2026 que advierte que Toledo requiere atención especializada en cardiología, gastroenterología, psicología, psiquiatría y urología. Según el documento, el expresidente presenta alto riesgo de accidente cerebrovascular, alto riesgo de infarto de miocardio y alto riesgo de arritmia cardíaca, situación que ha generado preocupación en su entorno más cercano.

Karp aseguró que la salud de su esposo se ha deteriorado progresivamente desde su extradición al Perú. “Temo enormemente que todo ese sistema judicial y de Fiscalía lo estén matando poco a poco”, declaró. Asimismo, remarcó que la familia no busca evadir la justicia, sino que se considere una medida humanitaria debido a la avanzada edad del exmandatario, quien actualmente tiene 81 años.

EL PEDIDO A KEIKO FUJIMORI Y EL LLAMADO A LA RECONCILIACIÓN

Consultada sobre la posibilidad de que un eventual gobierno de Keiko Fujimori otorgue un indulto a Toledo, Karp respondió de manera directa. “Le pediría a Keiko Fujimori o a cualquier presidente que gane que sean seres humanos, que tengan misericordia, que escuchen al Papa y que por favor puedan tener clemencia con mi esposo”, señaló.

La ex primera dama también expresó su deseo de regresar al Perú para reencontrarse con su esposo. “Yo quiero regresar al Perú para estar con él”, afirmó al ser consultada sobre un eventual retorno al país. En otro momento, insistió en la necesidad de reconciliación nacional y sostuvo que el Perú necesita superar las divisiones políticas para afrontar los desafíos del futuro.