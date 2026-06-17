Mesías Guevara toma distancia de Roberto Sánchez y pide respetar los resultados electorales

En medio de la tensión política generada por los resultados de la segunda vuelta electoral, el excandidato presidencial, Mesías Guevara, se pronunció sobre las denuncias e impugnaciones presentadas por sectores vinculados a la candidatura de Roberto Sánchez. El dirigente del Partido Morado sostuvo que los actores políticos deben respetar el resultado final del proceso y advirtió sobre los riesgos de seguir alimentando narrativas de fraude sin pruebas concluyentes.

Durante una entrevista con Milagros Leiva, Guevara recordó que la desconfianza en los procesos electorales se ha convertido en una constante en los últimos años. “Es una mala práctica que ha empezado el 2016. Recordarás el famoso fraudismo y luego el 2021 cuando lo hizo la señora Fujimori y ahora lo hace el señor Roberto Sánchez”, afirmó. Según explicó, aunque existen cuestionamientos sobre algunas irregularidades administrativas, no considera que haya existido fraude electoral.

El excandidato también se refirió a los reclamos relacionados con los votos emitidos por peruanos residentes en el extranjero. Si bien señaló que existen aspectos que deben ser aclarados por los organismos electorales, rechazó cualquier intento de desconocer el sufragio de los ciudadanos fuera del país. “Para mí no ha habido fraude. Para mí sí hay ciertas irregularidades que tienen que explicarse”, precisó al referirse al proceso de digitalización de actas en el exterior.

Guevara sostuvo que la prolongación del conteo y las impugnaciones pueden alimentar narrativas de confrontación política. Por ello, pidió esperar la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones antes de emitir juicios definitivos sobre el resultado. “Una vez concluido el proceso electoral tiene que reconocerse hasta la última acta. Debemos esperar hasta que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones saque su acta de proclamación”, manifestó.

PIDE UNIDAD NACIONAL

Respecto al escenario político que enfrentará el próximo gobierno, Guevara consideró que el país quedó profundamente polarizado tras la segunda vuelta y planteó la necesidad de construir consensos. En ese sentido, propuso fortalecer los mecanismos de diálogo político y recuperar espacios como el Acuerdo Nacional. “El Perú queda partido en dos. Lo que tenemos que hacer es fortalecer el Acuerdo Nacional”, indicó.

ENFRENTAMIENTO CON CERRÓN EN X

El excandidato también comentó las recientes críticas lanzadas por Vladimir Cerrón en redes sociales, minimizando los ataques y atribuyéndolos a la situación política que atraviesa el líder de Perú Libre. Finalmente, señaló que la campaña de Roberto Sánchez no logró consolidar un mensaje capaz de conectar con sectores decisivos del electorado en Lima Metropolitana, factor que, a su juicio, terminó siendo determinante en el desenlace de la contienda presidencial.