Luis Galarreta cuestiona pedido de nulidad de acatas de Juntos por el Perú: “Van a caerse”

A pocas horas de conocerse los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial, el candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, cuestionó el pedido de nulidad presentado por Juntos por el Perú sobre más de 1.700 mesas de sufragio y defendió el despliegue de miles de personeros que realizó su agrupación política en todo el país y en el extranjero para vigilar el proceso electoral.

Durante una entrevista con Milagros Leiva, Galarreta sostuvo que su partido tomó con cautela los primeros resultados difundidos tras el cierre de las mesas y aseguró que aún no existe un ganador oficial. “Todavía no está terminado el proceso electoral y muy bien lo has dicho tú, yo sigo siendo el candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular”, manifestó al ser consultado sobre las proyecciones que favorecen a Keiko Fujimori.

El dirigente también criticó la postura asumida por el candidato presidencial Roberto Sánchez y su agrupación luego de que los resultados comenzaran a variar durante el conteo. Además, consideró que los recursos de nulidad impulsados por Juntos por el Perú carecen de sustento legal y responden a una reacción frente a una eventual derrota electoral.

Uno de los principales argumentos expuestos por Fuerza Popular fue el trabajo de fiscalización desarrollado por más de 90 mil personeros acreditados en diversas regiones del país. Según Galarreta, la organización de esta estrategia comenzó más de un año antes de los comicios como respuesta a las experiencias registradas en procesos electorales anteriores. “Nosotros como partido, a raíz del 2021, entendíamos que este proceso que venía tenía que ser con una visión diferente, de movilizar personeros”, explicó.

La presencia de personeros permitió cubrir zonas de difícil acceso en la costa, sierra y selva, además de diversos países donde residen ciudadanos peruanos. El candidato destacó que se implementó una logística especial para priorizar mesas consideradas estratégicas y supervisar directamente la llegada de actas. Asimismo, señaló que el trabajo coordinado entre personeros de mesa, equipos técnicos y representantes legales permitió detectar irregularidades y contrastar la información que ingresaba al sistema electoral.

FUERZA POPULAR INSISTE EN RESPETAR EL RESULTADO FINAL

Respecto a las solicitudes de nulidad presentadas por Juntos por el Perú, Galarreta aseguró que estas no prosperarán debido a que, según su interpretación, no se ajustan a las causales establecidas en la Ley Orgánica de Elecciones. “Las medidas de nulidad no... el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones por ningún lado establece estas nulidades. Van a caerse de todas maneras”, sostuvo durante la entrevista.

El aspirante a la vicepresidencia reiteró que Fuerza Popular esperará el resultado oficial emitido por los organismos electorales y afirmó que, de confirmarse una victoria de Keiko Fujimori, el objetivo será trabajar en la reconciliación nacional. “Tenemos que trabajar para unir al Perú. Basta de estos odios innecesarios para sacar adelante al país”, declaró al referirse a los desafíos que enfrentaría un eventual gobierno encabezado por la lideresa fujimorista.